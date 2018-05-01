مد فترة تشغيل محطات مياه الشرب بالخارجة 3 ساعات

مد فترة تشغيل محطات مياه الشرب بالخارجة 3 ساعاتالثلاثاء، 01 مايو 2018 02:49 م
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
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أعلن المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، عن مد فترة تشغيل محطات مياه الشرب 3 ساعات إضافية لمدة يوم واحد فقط.
وأكد الطماوي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن القرار استجابة لمطالب أهالي المدينة لاحتياجهم لمياة الشرب اليوم في الأعمال المنزلية خاصة بعد تعرض المحافظة أمس الاثنين، لرياح محملة بالأتربة.
وأضاف الطماوي ، أن المركز سيستمر في تشغيل محطات مياه الشرب حتى الساعة 12 منتصف الليل، علي أن تعود مواعد العمل كما هي اعتبارًا من الغد الأربعاء من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساء.
وكانت محافظة الوادي الجديد، تعرضت أمس لعواصف ترابية علي مستوي المراكز الإدارية الخمسة تسببت في قلة الرؤية الأفقية والراسية، دون خسائر بشرية او مادية.
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