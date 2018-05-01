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محافظ كفرالشيخ: إقامة منتجع سياحى ومنطقة يخوت لجذب السياحة ببلطيم

الثلاثاء، 01 مايو 2018 07:51 ص
محافظ كفرالشيخ: إقامة منتجع سياحى ومنطقة يخوت لجذب السياحة ببلطيم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إقامة منتجع سياحى غرب منطقة الفنار بمدينة مصيف بلطيم على مساحة 3 أفدنة و3 قراريط، لتنشيط السياحة بشواطئ مصيف بلطيم، وإقامة شارع تجارى لإحياء الصناعات اليدوية والتراثية بمدينة فوة لعرض منتجات الكليم  والجوبلان، وإخلاء مبنى سعد زغلول وإعادة تأهيله ليكون مزارا سياحيا، وإعادة تأهيل المحطة الملكية بكفر الشيخ لتشغيلها كمحطة سكة حديد، لتخفيف العبء والحفاظ على التراث الأثرى لها، وإقامة منطقة لليخوت ومناطق للاستشفاء على الساحل الشمالى لمحافظة كفر الشيخ .

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تطوير حدائق قناطر إدفينا بمطوبس وإقامة 4 مراكب عائمة، منها مركبان متحركان لإثراء الحركة السياحية بالمنطقة، وإنشاء نادى للرياضات البحرية، ومعسكر للتخييم والكرافانات بالمنطقة، وجارى دراسة فكرة إنشاء قرية ريفية على غرار القرية الفرعونية تبرز الطابع الأصيل وكرم الضيافة والحياة الجميلة للفلاح المصري، ومحاولة إحياء الفكرة بنشاط تتميز به المحافظة "فلكلور شعبي  أو نشاط ثقافي معين"، وإعادة تطوير وتخطيط الحدائق وتأهيلها لتكون متنفسا لعائلات المنطقة والمحافظات المجاورة، دعما لسياحة اليوم  الواحد.

وأكد، أنه سيتم طرح مناقصة لبناء 3 فنادق سياحية كحق انتفاع لمدة 30 عاما لتطوير الطاقة الفندقية بالمصيف، والتى تفتقر لوجود هذه الفنادق بالإضافة الى تطوير الفنادق القائمة غير المصنفة سياحيا "دهب  كليوباترا " لرفع كفاءتها وتصنيفها سياحيا، وتنفيذ مشروع الصوت والضوء بمدينة بوتو "تل الفراعين" أومنطقة فنار البرلس والتى تحكى تاريخ المحافظة من الناحية التاريخية والأثرية ومعركة البرلس المعركة المشهورة والتى اتخذتها المحافظة تاريخا للعيد القومى للمحافظة وأهم المناطق الأثرية والمعالم السياحية.


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