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محافظ سوهاج: اقامة 14معرض "أهلا رمضان " بجميع مراكز المحافظة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 12:09 م
محافظ سوهاج: اقامة 14معرض "أهلا رمضان " بجميع مراكز المحافظة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج


سوهاج عمرو خلف
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 أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج ، عن إقامة 14 معرض " أهلا رمضان " بجميع مراكز ومدن المحافظة المختلفة بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والوحدات المحلية وبعض مؤسسات المجتمع المدني لتكون جاهزة قبل بداية شهر رمضان الكريم بأسبوع ، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان الكريم ، وتوفير السلع التموينية والرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين .

وأكد المحافظ  فى بيان له ، على ضرورة تضافر مجهودات جميع أجهزة المحافظة لإقامة مثل هذه المعارض والتى تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء كنوع من المشاركة المجتمعية لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة غلاء الأسعار .

وأضاف أن هناك لجان لمتابعة المعارض  مكونة من رئيس الوحدة المحلية وإدارات التفتيش والصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين ، والغرفة التجارية ، والعمل علي توفير السلع بالمعارض بالتنسيق بين الغرفة التجارية والوحدات المحلية والتموين ، مشيرا إلي ضرورة توفير مصادر للكهرباء بالتنسيق مع إدارات الكهرباء بكل مركز على أن تكون الإضاءة أمام المعارض واضحة وبشكل جيد ، مع مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية ، مؤكدا علي ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة وجودة المنتجات الغذائية.

 يذكر أنه ستقام معارض" أهلا رمضان " بـ مركز ومدينة طما بجوار الوحدة المحلية ، وبشارع المحطة ، وبمركز ومدينة المراغة ناحية الكوبري الجديد من الغرب بجوار الموقف ، وبمركز ومدينة جهينة بشارع الشهداء ، وبمركز سوهاج بقرية جزيرة شندويل ، و بالبلينا بجوار المركز الحضري ، وبجرجا بجوار الإدارة التعليمية ، وبالمنشاة بناحية الشارع الجديد عبد المنعم رياض ، وبأخميم امام الوحدة المحلية ، وبمركز دار السلام بجوار موقف الأتوبيس ، وبحي الكوثر بمنطقة ابراج الأوقاف ، وبساقلتة بناحية شارع الجلاء ، وبحي شرق سوهاج بمدينة ناصر ، وبحي غرب سوهاج ناحية ميدان العروبة ، كما ستقوم الغرفة التجارية بإقامة معارض بميدان العارف ، وبدار السلام ، والمنشاة ، والبلينا.

 

 

 


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