محافظ بورسعيد: معرض "أهلا رمضان" بحى المناخ وخصومات تصل لــ30%







بورسعيد – محمد فرج

أكد المحافظ اللواء عادل الغضبان، خلال تصريحات صحفية، أن معرض "أهلا رمضان" سيضم كل السلع الأساسية واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بخصومات تصل إلى أكثر من 30%.

وقال الغضبان إن المعرض سيقام خلال الفترة من يوم 10 وحتى 31 مايو الحالى بميدان الصيادين بمنطقة مساكن اللنش بحى المناخ.

وأضاف الغضبان أن المعرض يهدف لتوفير السلع التموينية والرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ أن هناك لجانا من التفتيش والصحة والطب البيطرى وشرطة المباحث ومفتشى التموين تقوم بمتابعة دائمة للمعرض، للتأكد من جودة السلع والالتزام بالأسعار المخفضة للمواطنين.