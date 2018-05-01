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لليوم الثانى.. تواصل جلسات المجلس الوطنى الفلسطينى فى رام الله

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:48 ص
لليوم الثانى.. تواصل جلسات المجلس الوطنى الفلسطينى فى رام الله الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن


كتب - أحمد جمعة
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تتواصل أعمال الدورة الـ 23 للمجلس الوطنى الفلسطينى لليوم الثانى بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، والتى افتتحت مساء أمس الاثنين بخطاب للرئيس الفلسطينى، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، ولرئيس المجلس الوطنى سليم الزعنون.

وقال نائب رئيس البرلمان العربى خميس السليمى، بحسب وكالة وفا الفلسطينية "لن نتخلى عن مسئوليتنا تجاه الشعب الفلسطينى فى الحرية والعدل، وسنظل نصوت لفلسطين وشعبها فى كافة المحافل الدولية والإقليمية حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وأضاف رفضنا القرار الأمريكى الذى يشكل عدوانا واعتداء صارخا على القانون الدولى، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربى زار البرلمان الأوروبى وشرح خطورة القرار الأمريكى على عملية السلام، وطالب بضرورة الحفاظ على القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد السليمى ضرورة اعتماد مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى البغيض، وحل الدولتين على أساسها.

وفى كلمة جامعة الدول العربية، أكد الأمين العام المساعد حسام زكى، دعم الجامعة لفلسطين سياسيا وللخيارات الفلسطينية، فى هذا المنعطف الذى تمر فيه القضية، مشيرا إلى القرارات التى اعتمدتها القمة العربية فى الظهران لما لها أهمية بالنسبة للصراع العربى الإسرائيلى.

وأكد السفير حسام زكى على النهج الذى طرحه الرئيس فى مجلس الأمن ووقوف الجامعة خلف الفلسطينيين، خاصة فيما أعلنته أمريكا بشأن القدس باعتبارها عاصمة دولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، وأن هذا الإعلان كشف الانحياز الأمريكى لإسرائيل بما يلقى الشك على قدرة هذه الإدارة الأمريكية بالاضطلاع بدور فاعل فى المفاوضات.


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