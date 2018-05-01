فيديو.. وكيل صحة الغربية: لجنة للتحقيق فى وفاة سيدة داخل مستشفى بطنطا







كتب كريم كشك - والغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن هناك لجنة عاجلة لفحص واقعة وفاة سيدة تدعى "ياسمين" داخل مستشفى تخصصى بطنطا، عقب إجرائها عملية ولادة قيصرية داخل المستشفى، نتيجة إهمال طبي.

وأكد "شرشر" أن هناك لجنة طبية محايدة تم تشكيلها من أطباء استشاريين من مدينة المحلة الكبرى خارج مدينة طنطا، كنوع من الحيادية.

وأوضح شرشر أنه تلقى اتصالا من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، واللواء أحمد صقر محافظ الغربية للتحقيق العاجل فى الواقعة، مؤكدا تشديد محافظ الغربية بغلق المستشفى حال ثبوت إهمال طبى فى وفاة الضحية.

وأشار شرشر أن هناك تحقيقات تجريها النيابة العامة فى الواقعة، قائلا: "حق ياسمين فى رقبتنا كلنا، وإن شاء الله هنجيب حقها".

وكان هانى مدحت، محامٍ مقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قد حرر محضرا بقسم شرطة طنطا ثان يحمل رقم 3526 إدارى يتهم مستشفى "ا.ا" التخصصى، وطبيبة بالمستشفى تدعى "ر.ف" بالتسبب فى وفاة زوجته عقب دخولها للمستشفى لإجراء عملية ولادة قيصرية.

وأضاف الزوج أن الضحية دخلت المستشفى بكامل صحتها لإجراء عملية الولادة، وتم تجهيزها للعملية، وإجراء الفحوصات المطلوبة.

وأضاف زوج الضحية أن حالتها الصحية تدهورت عقب خروجها من غرفة العمليات، واكتشفوا حدوث نزيف داخلى لها ثم توقفت عضلة القلب.

وأشار الزوج إلى أنه تم إدخال زوجته لغرفة العناية المركزة، وعمل إنعاش للقلب باستخدام جهاز الصدمات، وعادت للحياة مرة أخرى، مؤكدا أنه فوجئ بحضور الأطباء له للحصول على موافقته على استئصال الرحم، لكونه السبب فى حدوث نزيف لها وتدهور حالتها الصحية.

واستطرد: "دخلت زوجتى غرفة العمليات وتم استئصال الرحم لها، واستقرت حالتها لفترة قصيرة وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية مرة أخرى، وأصيبت بفشل كلوى، وأجريت لها جلسات غسيل كلوى، وحدث لها مشاكل بالرئتين، ودخلت فى غيبوبة، ثم فارقت الحياة. واتهم الزوج أطباء المستشفى بالتسبب فى وفاتها، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.