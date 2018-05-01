غدا .. محافظ الغربية يكريم أسر الشهداء ومصابي الحرب

غدا .. محافظ الغربية يكريم أسر الشهداء ومصابي الحربالثلاثاء، 01 مايو 2018 01:50 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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يكرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، غدا الأربعاء، أسر الشهداء ومصابي الحرب لجمعية المحاربين القدماء.
وذلك بحضور العقيد صلاح حسن المستشار العسكري لمحافظة الغربية، ولفيف من القيادات بالمحافظة، وذلك بالقاعة الكبرى بالديوان العام للمحافظة.
وأكد محافظ الغربية ، على حرص المحافظة على إعلاء شأن أسرة الشهداء والتأكيد علي دورهم الإجتماعى والإنسانى بالمجتمع.
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