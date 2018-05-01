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عادل الجبير : إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:11 م
عادل الجبير : إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية عادل الجبير


كتب هيثم سلامة
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قال عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، أن إيران تعمل على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية، وما فعلته فى المغرب من خلال تدريب جماعة البوليساريو خير دليل.

وكتب عادل الجبير، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" تعمل إيران على زعزعة أمن الدول العربية والإسلامية من خلال اشعال الفتن الطائفية وتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعمها للإرهاب".

وأضاف الجبير:"وما فعلته ايران في المملكة المغربية الشقيقة عبر اداتها تنظيم حزب الله الإرهابي بتدريب ما تسمى بجماعة البوليساريو خير دليل على ذلك".

يذكر أن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة اليوم الثلاثاء، أكد إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو التى تسعى لاستقلال الصحراء الغربية، مضيفا أنه سيغلق سفارته فى طهران وسيطرد السفير الإيرانى فى الرباط.

تدوينة عادل الجبير
تدوينة عادل الجبير

 


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