ضاحى خلفان: تعاون نظام الحمدين مع الميليشيات يضعه فى قائمة الإرهاب

ضاحى خلفان: تعاون نظام الحمدين مع الميليشيات يضعه فى قائمة الإرهابالثلاثاء، 01 مايو 2018 09:28 ص
ضاحى خلفان
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أكد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن تعاون دولة قطر ونظامها مع الميليشيات بدلا من الحكومة العربية يضعها فى مقدمة قائمة الإرهاب.
وكتب ضاحى خلفان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعاون دولة الحمدين مع ميليشيات بدلا من الحكومات يضع تنظيم الحمدين فى قائمة الإرهاب".
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