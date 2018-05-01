ضاحى خلفان: تعاون نظام الحمدين مع الميليشيات يضعه فى قائمة الإرهاب







كتبت – شرويت ماهر

أكد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن تعاون دولة قطر ونظامها مع الميليشيات بدلا من الحكومة العربية يضعها فى مقدمة قائمة الإرهاب.

وكتب ضاحى خلفان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعاون دولة الحمدين مع ميليشيات بدلا من الحكومات يضع تنظيم الحمدين فى قائمة الإرهاب".



