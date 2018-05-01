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ضاحى خلفان: تعاون نظام الحمدين مع الميليشيات يضعه فى قائمة الإرهاب

الثلاثاء، 01 مايو 2018 09:28 ص
ضاحى خلفان: تعاون نظام الحمدين مع الميليشيات يضعه فى قائمة الإرهاب ضاحى خلفان


كتبت – شرويت ماهر
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أكد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، أن تعاون دولة قطر ونظامها مع الميليشيات بدلا من الحكومة العربية يضعها فى مقدمة قائمة الإرهاب.

وكتب ضاحى خلفان عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تعاون دولة الحمدين مع ميليشيات بدلا من الحكومات يضع تنظيم الحمدين فى قائمة الإرهاب".

 

ضاحى خلفان
 

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ضاحى خلفان

قطر

نظام الحمدين

مليشيات

تويتر




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