صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بالقناطر الخيرية

القليوبية-نيفين طه

شن اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة اليوم، الثلاثاء، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، رافقه مديرى إدارة المرور والمرافق والشرطة المتخصصة بالمديرية.

وأكد مدير الأمن على ضرورة ضبط الدراجات البخارية والنارية غير المرخصة وتيسير الحركة المرورية، وإزالة جميع الإشغالات.

كما شدد إيهاب خيرت على ضبط تجار المخدرات والهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ.