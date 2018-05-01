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الثلاثاء، 01 مايو 2018 05:59 م
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صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 04:24 م
صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بالقناطر الخيرية جانب من الجولة


القليوبية-نيفين طه
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شن اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة اليوم، الثلاثاء، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، رافقه مديرى إدارة المرور والمرافق والشرطة المتخصصة بالمديرية.

 

وأكد مدير الأمن على ضرورة ضبط الدراجات البخارية والنارية غير المرخصة وتيسير الحركة المرورية، وإزالة جميع الإشغالات.

 

كما شدد إيهاب خيرت على ضبط تجار المخدرات والهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ. 

 

 
مدير امن القليوبية يقود حملة امنيه بالقناطر الخيرية
مدير امن القليوبية يقود حملة امنيه بالقناطر الخيرية

حمله أمنية القناطر الخيرية
حمله أمنية القناطر الخيرية

مدير امن القليوبية يقود حملة امنيه بالقناطر الخيرية
مدير امن القليوبية يقود حملة امنيه بالقناطر الخيرية

حمله أمنية بالقناطر الخيرية
حمله أمنية بالقناطر الخيرية
 

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