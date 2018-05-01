صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة القناطر الخيرية

تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، مركز شرطة القناطر الخيرية، وتفقد عمل الضباط بالنوبتجية، وطالب الضباط بسرعة إنهاء محاضر المواطنين، والعمل على حل شكواهم.

كما تفقد "خيرت" السجن، وشدد على ضرورة التهوية للمسجونين، واحترام آداميتهم، مع مداومة التفتيش اليومى للسجن وضبط أى مخالفات.

وأكد مدير الأمن على ضباط القسم، بضرورة حسن معاملة المواطنين .