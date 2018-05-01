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الثلاثاء، 01 مايو 2018 10:04 م
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صور.. الرئيس الفلسطينى محمود عباس يلتقى رئيس وزراء اليابان فى رام الله

الثلاثاء، 01 مايو 2018 08:31 م
صور.. الرئيس الفلسطينى محمود عباس يلتقى رئيس وزراء اليابان فى رام الله الرئيس الفلسطينى ورئيس الوزراء اليابانى


أ ف ب
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التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى الثلاثاء فى إطار جولة يقوم بها الآخير فى الشرق الأوسط.

واستقبل عباس ضيفه فى مقره الرئاسى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة قبل أن يعقدا اجتماعا ثنائيا بدون الإدلاء بأى تصريحات للصحافة.

ويقوم آبى بجولة فى الشرق الأوسط يلتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الأربعاء، بحسب ما ذكرت الخارجية الإسرائيلية.

ووصل آبى الى رام الله آتيا من الأردن حيث اجتمع بالملك عبدالله الثانى كما تشمل جولته الإمارات.

استقبال الرئيس الفلسطينى لرئيس الوزراء اليابانى
استقبال الرئيس الفلسطينى لرئيس الوزراء اليابانى

والأحد اجتمع ممثلو الأردن وإسرائيل والفلسطينيين برعاية اليابان على شاطئ البحر الميت فى الجانب الأردنى لبحث مشروع "ممر السلام والازدهار".

ويهدف المشروع الذى اطلق العام 2007 إلى المساهمة فى تحقيق السلام وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص الى الاردن ومنه الى العالم.

وقال وزير الخارجية اليابانى خلال مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماع "نحن نشهد نتائج ملموسة، جهودنا المشتركة اخيرا بدأت تؤتى ثمارها".

واكد ان المبادرة مهمة للتنمية الاقتصادية فى الاراضى الفلسطينية وغور الاردن.

الرئيس الفلسطينى محمود عباس وشينزو آبى
الرئيس الفلسطينى محمود عباس وشينزو آبى

 

لقاء رئيس وزراء اليابان ومحمود عباس
لقاء رئيس وزراء اليابان ومحمود عباس

 


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