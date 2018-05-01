رئيس وزراء العراق: الوضع الأمنى فى البلاد تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى

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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الوضع الأمنى فى البلاد تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى، مشيرًا إلى أن "مرحلة البناء" ستشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء أمس الإثنين، عن العبادى - خلال لقائه اتحاد نقابات العمال - قوله إن : "الجهد الوطنى أسهم فى تقليل النفقات الحكومية بشكل كبير"، لافتًا إلى أن "الحكومة مسؤولة عن كل عامل فى العراق فى القطاعين الخاص والعام".



وأوضح العبادى أن "مرحلة البناء ستشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب"، لافتًا إلى أن الوضع الأمنى فى العراق تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى.



واعتبر رئيس الوزراء العراقى أن تشكيل لجنة عليا للاقتصاد البديل بسبب المخاوف العالمية من عدم الاعتماد على النفط مستقبلاً ولأجل خلق اقتصاد منتج.