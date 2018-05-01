رئيس وزراء العراق: الوضع الأمنى فى البلاد تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى

رئيس وزراء العراق: الوضع الأمنى فى البلاد تحسن كثيرًا مقارنة بالماضىالثلاثاء، 01 مايو 2018 01:07 ص
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
إضافة تعليق
أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الوضع الأمنى فى البلاد تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى، مشيرًا إلى أن "مرحلة البناء" ستشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء أمس الإثنين، عن العبادى - خلال لقائه اتحاد نقابات العمال - قوله إن : "الجهد الوطنى أسهم فى تقليل النفقات الحكومية بشكل كبير"، لافتًا إلى أن "الحكومة مسؤولة عن كل عامل فى العراق فى القطاعين الخاص والعام".
وأوضح العبادى أن "مرحلة البناء ستشهد توفير فرص عمل كبيرة للشباب"، لافتًا إلى أن الوضع الأمنى فى العراق تحسن كثيرًا مقارنة بالماضى.
واعتبر رئيس الوزراء العراقى أن تشكيل لجنة عليا للاقتصاد البديل بسبب المخاوف العالمية من عدم الاعتماد على النفط مستقبلاً ولأجل خلق اقتصاد منتج.
إضافة تعليق
ليبيا تستعد لإجراء أول انتخابات رئاسية فى تاريخها.. رئيس مجلس النواب الليبى: الحل الوحيد للأزمة الليبية تنظيم العملية الانتخابية سبتمبر المقبل.. ومرشح رئاسى: القاهرة حاضنة لجهود بناء دولة ليبية موحدة
الدكتور عبدالمنعم سعيد لـ"اليوم السابع":المطالبة بدعم الدولة للأحزاب كارثة.. ويجب حل الأحزاب الصغيرة.. تحالف "المصريين الأحرار" و"مستقبل وطن" ضرورة لإنعاش الحياة السياسية.. و"الوفد" قادر على قيادة المعارضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة