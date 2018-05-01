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جامعة أسيوط: إنشاء مركز القياس والتقويم بكلية التربية

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:00 ص
جامعة أسيوط: إنشاء مركز القياس والتقويم بكلية التربية رئيس جامعة اسيوط


أسيوط ـ محمود عجمي
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وافق مجلس جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد عبده جعيص، على إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة، كأول مركز علمى متخصص فى إعداد وتصميم الأسئلة الالكترونية للامتحانات وتدريب أعضاء هيئة التدريس عليها.

وقال الدكتور عادل النجدى، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": يهدف مركز القياس والتقويم إلى الاهتمام بمجال الامتحانات والتدريب والتصحيح على الاختبارات الإلكترونية وأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة على وضع أسئلة الامتحانات بطريقة علمية تراعى مكونات المناهج الدراسية بالجامعة.

وأوضح النجدى، لـ"اليوم السابع": أن مركز القياس والتقويم سوف يكون مقره بداخل كلية التربية وستشارك وحدات فرعية له بمختلف كليات الجامعة، لتقديم خدمات علمية للباحثين بإجراء التحاليل والإحصائيات للبحوث العلمية وتدريبهم على استخدام برمجيات التحليل الإحصائى لنتائج البحوث، كما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على إعداد بنوك الأسئلة وكيفية التصحيح الإلكترونى للامتحانات فى ظل اهتمام رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد عبده جعيص، بضرورة إعداد اختبارات الكترونية وتصحيحها من خلال أجهزة التصحيح الإلكترونى بما يضمن العدالة للطلاب.


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