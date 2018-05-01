تموين المنيا : توريد 101 ألف طن قمح للشون والصوامع







فريق المحافظات

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد القمح حتى اليوم الثلاثاء ،على مستوى المحافظة، بلغ 101709 طن و72 كيلو.

وأضاف فى بيان له ، أنه تم توريد 38376 طن و688 كيلو بالبنك الزراعي، و23652 طن و104 كيلو بقطاع المطاحن، و39680 و380 كيلو بالقابضة للصوامع .