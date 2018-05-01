تموين المنيا : توريد 101 ألف طن قمح للشون والصوامع

تموين المنيا : توريد 101 ألف طن قمح للشون والصوامعالثلاثاء، 01 مايو 2018 12:22 م
توريد قمح -أرشيفية
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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي توريد القمح حتى اليوم الثلاثاء ،على مستوى المحافظة، بلغ 101709 طن و72 كيلو.
وأضاف فى بيان له ، أنه تم توريد 38376 طن و688 كيلو بالبنك الزراعي، و23652 طن و104 كيلو بقطاع المطاحن، و39680 و380 كيلو بالقابضة للصوامع .
وأوضح يوسف أن سعر إردب القمح لهذا العام 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيه لدرجة نقاوة 23 و570 جنيه لدرجة نقاوة 22، مشيراً إلى إن إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام تقدر بحوالي 245 ألف فدان.
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