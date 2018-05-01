القومى للمرأة بالشرقية ينظم ندوة تنظيم الأسرة وأثره على المشكلة السكانية

القومى للمرأة بالشرقية ينظم ندوة تنظيم الأسرة وأثره على المشكلة السكانيةالثلاثاء، 01 مايو 2018 01:36 م
ندوة عن المشكلة السكانية -أرشيفية
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة هدي درويش، بالتنسيق مع مركز النيل للإعلام، ندوة بعنوان" تنظيم الأسرة وأثره علي المشكلة السكانية" وذلك بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بمدينة الزقازيق.
حضر الندوة 25 رائدة ريفية من رائدات مديرية الصحة بالشرقية ومديرية الزراعة، وحاضر في الندوة رئيس المجلس القومي للسكان، وعدد من عضوات المجلس، منهن "نهي عبد المنعم" عضو المجلس، وتضمنت الندوة بحث أسباب الكثافة السكانية وكيفية المحافظة علي الأسرة.
كما تطرقت الندوة التي شارك فيها أنعام محمد علي وهالة راشد عضوتا المجلس القومي للمرأة بالشرقية،عن توعية الرائدات للسيدات بالقري والنجوع بخطورة الزيادة السكانية والأضرار التي قد تنجم عنها وتأثر علي المجتمع بأكمله.
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