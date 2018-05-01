الشرطة العراقية تنفذ عمليات جنوب غرب كركوك لاستهداف أوكار "داعش"

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أعلن مركز الإعلام الأمنى، اليوم الثلاثاء، أن قوة من الحشد الشعبى والشرطة الاتحادية نفذتا عمليات جنوب غرب كركوك لاستهداف أوكار تنظيم (داعش) الإرهابى، وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "انطلقت صباح اليوم عمليات مشتركة بين قوات الحشد الشعبى اللواء 11 والشرطة الاتحادية الفرقة الآلية جنوب غرب كركوك وفق معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف أن العمليات جاءت لاستهداف أوكار عصابات (داعش) فى مناطق (العضيبة والشريفية ضمن قرى الحويجة جنوب غرب كركوك)"، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن العثور على عدد من الأنفاق والمضافات تضم أسلحة وعتادًا، على جانب آخر، ألقت القوات الأمنية فى قيادة (عمليات بغداد) القبض على متهمين بالإرهاب فى مناطق حى العامل، ومدينة الصدر، والحسينية شرقى بغداد.