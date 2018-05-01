السودان يؤكد دعمه لكافة المؤسسات التى تعزز العمل العربى المشترك

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أكد نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن، دعم بلاده لكافة المؤسسات والاتحادات التى من شأنها تعزيز العمل العربى المشترك الذى يحقق الأهداف المنشودة، ورحب عبد الرحمن - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهورى بالخرطوم بالدكتورة بدرية سليمان، رئيس اتحاد قيادات المراة العربية ونائب رئيس المجلس الوطنى السودانى - باختيار السودان مقرا للاتحاد.

وقالت رئيسة الاتحاد، فى تصريحات صحفية، إن اللقاء يأتى فى إطار دعم اتحاد قيادات المرأة العربية ضمن منظومة العمل العربى المشترك الذى تدعو إليه الجامعة العربية، مبرزة الدور الفاعل للمرأة العربية على مستوى بلدانها أو عبر المنظمات الإقليمية والدولية، وأوضحت أن النظام الأساسى للاتحاد أقر اختيار السودان ليكون دولة مقر، وسيعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم فى يومى 10 و11 مايو الجارى اجتماع تكميلى لسابقه التأسيسى الذى عقد فى القاهرة.