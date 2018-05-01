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الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:26 م
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استمرار انقطاع المياة عن منطقة الخانكة منذ 12 ساعة

الثلاثاء، 01 مايو 2018 11:06 م
استمرار انقطاع المياة عن منطقة الخانكة منذ 12 ساعة سيارات لنقل مياه الشرب لاهالى المنطقة


القليوبية نيفين طه
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استمرار انقطاع المياه عن مدينة الخانكة و٣ قرى تابعة لها وهى أبو زعبل والجبل الأصفر والمنشة منذ ١٢ ساعة وحتى الآن، بسبب عطل فى محطة المياه.

 

ومن جانبه أشار طلال ربيع نائب رئيس المدينة، إلى أن العطل بسبب خط المياه الموجود على مدخل محطة المياه الرئيسية قطر 700 ملليمتر وتم الكشف على الماسورة بعد رفع البلاطات الموجودة عليه ورفع المياه بالغاطسة وجار الإصلاح للعطل وتغير الجزء المراد تغييره من قبل العاملين.

 

وأضاف ربيع أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي دفعت بـ7 سيارات محملة بالمياه لتوزيعها على المواطنين لحين تشغيل المحطة.


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