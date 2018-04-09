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7 آلاف و800 مواطن زاروا حديقة الحيوان ببنى سويف فى احتفالات شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:46 م
7 آلاف و800 مواطن زاروا حديقة الحيوان ببنى سويف فى احتفالات شم النسيم المهندس حنفى محمود عبد العظيم


بنى سويف أيمن لطفى
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قال  المهندس حنفى محمود عبدالعظيم المشرف على حديقة الحيوان ببنى سويف: إن الحديقة استقبلت اليوم  الإثنين 7 آلاف و 800  زائرا للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة  فى إحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .

 

وأضاف حنفى محمود  لليوم السابع قائلا: حرص مواطنو مدينة بنى سويف والمراكز  الإدارية السبع  على قضاء شم النسيم داخل الحديقة وبلغت أعدادهم حتى ظهر اليوم 5 آلاف وانضم اليهم 2800 آخرين بنهاية اليوم بينهم العشرات من المعاقين تم اعفائهم من قيمة التذاكر والسماح لهم بالدخول مجانا، وطافوا جميعا جنبات الحديقة وافترشوا الأرض وتناولوا الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة  ، وسط تأمين من قوات الشرطة وسيارة إسعاف تمركزت وسط الحديقة.  

 

 

 

 


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