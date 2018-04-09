7 آلاف و800 مواطن زاروا حديقة الحيوان ببنى سويف فى احتفالات شم النسيم

7 آلاف و800 مواطن زاروا حديقة الحيوان ببنى سويف فى احتفالات شم النسيمالإثنين، 09 أبريل 2018 11:46 م
المهندس حنفى محمود عبد العظيم
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قال المهندس حنفى محمود عبدالعظيم المشرف على حديقة الحيوان ببنى سويف: إن الحديقة استقبلت اليوم الإثنين 7 آلاف و 800 زائرا للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة فى إحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع .
وأضاف حنفى محمود لليوم السابع قائلا: حرص مواطنو مدينة بنى سويف والمراكز الإدارية السبع على قضاء شم النسيم داخل الحديقة وبلغت أعدادهم حتى ظهر اليوم 5 آلاف وانضم اليهم 2800 آخرين بنهاية اليوم بينهم العشرات من المعاقين تم اعفائهم من قيمة التذاكر والسماح لهم بالدخول مجانا، وطافوا جميعا جنبات الحديقة وافترشوا الأرض وتناولوا الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة ، وسط تأمين من قوات الشرطة وسيارة إسعاف تمركزت وسط الحديقة.
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