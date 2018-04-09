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‎صور.. توافد المواطنين على الحدائق بالقليوبية.. والمحافظ يتابع التأمين

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:24 م
‎صور.. توافد المواطنين على الحدائق بالقليوبية.. والمحافظ يتابع التأمين توافد المواطنين على المتنزهات بالقليوبية


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير ونيفين طه
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بدأ عدد كبير من المواطنين بمحافظة القليوبية وبعض المحافظات المجاورة فى التوافد على حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وقضاء يوم وسط أجواء الفرحة والبهجة داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة التى تتمتع بها مدينة القناطر الخيرية السياحية.

وصرح اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم فتح حدائق المدينة منذ الصباح الباكر لاستقبال الآلاف من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين القادمين للقناطر لقضاء يوم سعيد وسط حدائقها على النيل، مؤكدًا بأن غرفة العمليات لم تتلقى إلى شكاوى أو ما يعكر صفو الزائرين.

وأشار المحافظ فى بيان إلى أنه سوف يتم تنظيم عدة مهرجانات شبابية وترفيهية فى الميادين والحدائق العامة واتخاذ كل التدابير اللازمة للتيسير على الزوار خلال احتفالات شم النسيم عبر حزمة من الإجراءات تتضمن غرف عمليات طوال الاحتفالات لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها وإقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة.

ويتابع محافظ القليوبية منذ الصباح الباكر مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية الإجراءات التنفيذية التى تتم لاستقبال الزائرين بالحدائق والمتنزهات العامة بمناسبة شم النسيم والاطمئنان عليهم وتوافر الخدمات الصحية والعلاجية وحالة النظافة بالمدن والاحياء، وذلك من خلال غرفة العمليات المشكلة بقرار من المحافظ لمتابعة أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الربيع شم النسيم.

ويذكر أن محافظة القليوبية قامت برفع حالة الإستعداد القصوى منذ يومين حيث وجه المحافظ تعليماته لكل الجهات الخدمية بسرعة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتقديم خدمة مميزة للمواطنين خلال احتفالهم بأعياد الربيع وإدخال البهجة والسرور عليهم  فى أيام العيد، حيث تم استنفار جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وفرق الانتشار السريع لمواجهة أى أخطار محتملة.

 كما تابع المحافظ خطة مديرية التموين والتى تسهدف توفير كافة السلع الرئيسية خاصة الخبز البلدى والأسماك الطازجة والمملحة وتكثيف الحملات الأمنية لمتابعة صلاحية المنتجات المعروضة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أى مخالفات.

وفى مجال الصحة، اطمئن المحافظ على استعداد كافة المستشفيات والوحدات الصحية وإنشار سيارات الإسعاف بكافة مدن المحافظة وأماكن تجمعات الحدائق بنطاق المحافظة وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبى الموجود بحدائق القناطر لإستقبال أى حالات محتملة.

ومن المقرر أن يقوم المحافظ بعمل جولة ميدانية خلال ساعات بالحدائق والمتنزهات الموجودة بمدينة القناطر الخيرية ومدن المحافظة للاطمئنان على الزائرين والتأكد من الخدمات المقدمة إليهم.

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (1)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية 

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (2)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (3)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (4)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (5)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (6)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (7)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 

توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية (8)
توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات بالقليوبية

 


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