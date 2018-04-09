وزير الدفاع الإماراتى يستقبل نظيره البريطانى







أبوظبى (أ ف ب)

استقبل محمد بن أحمد البواردى وزير الدولة لشئون الدفاع فى الإمارات، وزير الدفاع البريطانى جافن ويليامسون، الذى يزور دولة الإمارات حاليا.

وبحث الوزيران "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التنسيق والتعاون فى عدد من المجالات العسكرية والدفاعية بين الإمارات وبريطانيا.

وعقد اللقاء بحضور السفير البريطانى لدى الإمارات فيليب بارام والمحلق العسكري البريطانى جيمس لوثر، وعدد من كبار وضباط مسئولية وزارة الدفاع الاماراتية.