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الإثنين، 09 أبريل 2018 03:32 م
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مصرع أمين شرطة أثناء فى مشاجرة بحفل زفاف فى الفيوم

الإثنين، 09 أبريل 2018 02:32 م
مصرع أمين شرطة أثناء فى مشاجرة بحفل زفاف فى الفيوم اطلاق نار - أرشيفية


الفيوم – رباب الجالي
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أفادت مصادر طبية باستقبال مستشفى الفيوم العام، جثة طارق س 45 سنة أمين شرطة بالحماية المدنية، وتبين إصابته بطلق نارى فى جسده، خلال فض مشاجرة بحفل زفاف أحد أقاربه بقرية بياهمو بمركز سنورس.

 

ولقى أمين شرطة بالحماية المدنية بالفيوم مصرعه، متأثرا بإصابته بطلق نارى أثناء تواجده فى حفل زفاف بقرية بياهمو بمركز سنورس إثر قيام قوة من الشرطة بعد مطالبة الأهالى بفض حفل الزفاف لورود بلاغات للشرطة.

 

ووقعت اشتباكات بينهم وبين الأهالى أطلقت على إثرها النيران وأصيب أمين الشرطة وتسببت فى مصرعه.

 

واستقبل مستشفى الفيوم العام، جثة طارق س 45 سنة أمين شرطة بالحماية المدنية، وقال أقاربه فى محضر الشرطة بالمستشفى، إنه كان متواجدا بحفل زفاف أحد أقاربه بقرية بياهمو بمركز سنورس.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى حفل الزفاف وطالبوا الأهالى بفض الحفل بعد ورود بلاغات لهم إلا أن الأهالى اعترضوا ووقعت مناوشات بين الطرفين أطلق على إثرها النيران وأصيب أمين الشرطة وتوفى فى الحال وأحيلت الواقعة إلى نيابة سنورس.

وقررت تشريح الجثة ووالتصريح بدفنها عقب التشريح وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


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