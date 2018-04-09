مصادر عسكرية يمنية: تجدد الاشتباكات بين قوات الشرعية والحوثيين شمال تعز







أ ش أ

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الاثنين، بتجدد الاشتباكات بين قوات الشرعية اليمنية ومليشيات الحوثى فى الجهة الشمالية من مدينة تعز حيث تركزت المعارك فى محيط معسكر الدفاع الجوى.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، إن المواجهات اندلعت بعد هجوم عنيف شنته مليشيات الحوثى على مواقع الجيش الوطنى فى معسكر الدفاع الجوى وسط قصف مدفعى وتغطية نارية كثيفة.

من ناحية أخرى، قتل وجرح عدد من الحوثيين جراء قصف شنته مقاتلات التحالف العربى على أهداف الحوثيين شرقى تعز وعلى حدود محافظة لحج ، فيما فشلت محاولات مليشيات الحوثى فى استعادة المواقع التى خسرتها فى جبهة كرش الشريجة.

واستمرت المواجهات على جبهة قاضية فى محافظة البيضاء حيث استهدفت طائرات التحالف العربى تجمعات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات بينما قصف المتمردون قرية عشار بمديرية ناطع فى البيضاء بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة .

وكان الجيش اليمنى، أعلن أمس مصرع وإصابة أكثر من 500 عنصر من ميليشيات الحوثى الانقلابية، فى المعارك الميدانية وغارات التحالف العربى، فى جبهات محافظة تعز جنوب غربى البلاد، خلال شهر مارس الماضى.