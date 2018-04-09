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"مستقبل وطن" ينظم احتفالية للأيتام بمحافظة قنا

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:50 م
"مستقبل وطن" ينظم احتفالية للأيتام بمحافظة قنا المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن


كتب أمين صالح
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قدم النائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، والنائبة سحر صدقى، عضو مجلس النواب وأمنية المرأة بالحزب، هدايا رمزية للأطفال الأيتام خلال الاحتفالية التى نظمتها أمانة حزب مستقبل وطن بقنا مساء أمس الأحد.

وفقا لبيان صادر عن مستقبل وطن اليوم الإثنين، حضر الاحتفالية حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن بقنا، ومحمد عبدالسلام- أمين التقييم والمتابعة بالحزب، وهشام قدوس، أمين الحزب بقنا، ولفيف من قيادات وأعضاء الأمانة بقنا والأطفال الأيتام المشاركين، إضافة لطلاب وطالبات الجامعة الذين قدموا عروض ترفيهية ومسرحية.

وتضمنت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والغنائية والترفيهية، واستمع رئيس الحزب لمطالب الأطفال واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

وفى كلمة له خلال الاحتفالية، أكد أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، بأن الاحتفال الأيتام جزء من رسالة الحزب تجاه المجتمع و محاولة لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال.


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