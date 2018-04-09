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مركز المصالحة الروسى: أطباء "دوما" ينفون استقبال مصابين بالمواد الكيماوية

الإثنين، 09 أبريل 2018 03:58 م
مركز المصالحة الروسى: أطباء "دوما" ينفون استقبال مصابين بالمواد الكيماوية الحرب فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اليوم الاثنين، أن أطباء فى مدينة دوما السورية بمنطقة الغوطة الشرقية، نفوا صحة المعلومات حول وصول مصابين بالمواد الكيميائية السامة إليهم.

وذكر المركز، فى بيان صادر عنه أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن أطباء سوريين من دوما نفوا صحة المعلومات التى تدعى وصول مصابين لديهم آثار التسمم الكيماوى، وأضاف البيان، أن سائق سيارة إسعاف أكد عدم وصول أى مصابين بالكيماوى إلى مستشفى دوما.

ومن جهته، قال الطبيب ياسر عبد المجيد، من مستشفى دوما، إنه لم يصل إليهم خلال يومى العطلة الأسبوعية الماضية، ولا منذ بداية النزاع مصابون بمواد كيميائية سامة، مضيفا أن المستشفى استقبل فقط مصابين بشظايا القذائف خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل الجارى.

 

 

 


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