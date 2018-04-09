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لافروف: الضربة على مطار التيفور فى سوريا "تطوراً خطيراً جداً"

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:42 م
لافروف: الضربة على مطار التيفور فى سوريا "تطوراً خطيراً جداً" لافروف


(أ ف ب)
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اعتبر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن  الضربة على مطار التيفور فى سوريا "تطوراً خطيراً جداً".

من جانبه قال مصدر عسكرى سورى، لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إن الكلام الإسرائيلى المتكرر عن استهداف مطار "التيفور" الحربى بحجة تواجد الإيرانيين فيه هو محض كذب، وإن السبب الحقيقى يكمن فى مسألة أخرى.

وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - إن تل أبيب تعرف إمكانيات هذا المطار ونوعية تجهيزاته، مضيفًا أنه ومع شعورها باقتراب نهاية حالة الفوضى وخروج سوريا من عين العاصفة، فهى تحاول قدر الإمكان تدمير ما يمكن، لترسيخ قناعتها ومكاسبها فى إضعاف القدرات السورية بكافة الوسائل.


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