كنيسة مارجرجس تحيى الذكرى الأولى لشهداء أحد الشعانين

كنيسة مارجرجس تحيى الذكرى الأولى لشهداء أحد الشعانينالإثنين، 09 أبريل 2018 06:00 ص
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تحيى كنيسة مارجرجس والشهداء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم الاثنين، الذكرى الأولى لـ30 شهيدا فى حادث تفجير الكنيسة فى أحد الشعانين العام الماضى، بحضور شعب الآباء الكهنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة وشعب الكنيسة وأسر الشهداء.
يترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها القداس، ويبدأ الاحتفال بعمل زفة أيقونات للشهداء، يتبعها ترأس الأنبا بولا القداس الإلهى، يليه حفل تأبين وكورال، ويختتم الاحتفال بتطييب المزار وتمجيد الشهداء.
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