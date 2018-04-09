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الإثنين، 09 أبريل 2018 07:06 ص
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كنيسة مارجرجس تحيى الذكرى الأولى لشهداء أحد الشعانين

الإثنين، 09 أبريل 2018 06:00 ص
كنيسة مارجرجس تحيى الذكرى الأولى لشهداء أحد الشعانين


الغربية - مصطفى عادل
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تحيى كنيسة مارجرجس والشهداء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم الاثنين، الذكرى الأولى لـ30 شهيدا فى حادث تفجير الكنيسة فى أحد الشعانين العام الماضى، بحضور شعب الآباء الكهنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة وشعب الكنيسة وأسر الشهداء.

يترأس الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها القداس، ويبدأ الاحتفال بعمل زفة أيقونات للشهداء، يتبعها ترأس الأنبا بولا القداس الإلهى، يليه حفل تأبين وكورال، ويختتم الاحتفال بتطييب المزار وتمجيد الشهداء.


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