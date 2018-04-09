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الإثنين، 09 أبريل 2018 08:27 م
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قيادات مغربية تلتقى فى مدينة العيون لبحث "استفزازات" جبهة البوليساريو

الإثنين، 09 أبريل 2018 07:45 م
قيادات مغربية تلتقى فى مدينة العيون لبحث "استفزازات" جبهة البوليساريو العاهل المغربى الملك محمد السادس


(أ ف ب)
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عقد فى مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية سابقا لقاء مغربى موسع الإثنين، أكد استعداد البلاد لمواجهة "استفزازات" جبهة البوليساريو، وللدفاع عن "الوحدة الترابية للمملكة".

والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع مع واجهة على المحيط الأطلسى يبلغ طولها 1100 كلم، وتعد المنطقة الوحيدة فى القارة الأفريقية التى لم تتم تسوية وضعها بعد الاستعمار.

ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية فى حين تسيطر البوليساريو على 20% يفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة.

ووصف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى أمام نحو 500 من الرسميين المغاربة التقوا فى قصر المؤتمرات فى مدينة العيون، هذا اليوم بـ"اليوم التاريخي".

وقال إنه يرمى إلى "توجيه رسالة للداخل والخارج مفادها أننا جميعا معبأون للدفاع عن سيادة المغرب ووحدة ترابه فى إطار جبهة موحدة تحت قيادة جلالة الملك"، كما حذر من "خطورة الوضع وما يمكن أن يترتب عنه من عواقب وخيمة".


 

 


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