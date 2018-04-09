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فرنسا تعلن مساعدة السعودية فى انشاء أوركسترا ودار للأوبرا

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:56 م
فرنسا تعلن مساعدة السعودية فى انشاء أوركسترا ودار للأوبرا ماكرون وولى العهد السعودى


باريس (أ ش أ)
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وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا اتفاقا اليوم الاثنين، بموجبه تقوم فرنسا بمساعدة السعودية على تأسيس أوركسترا وطنى و دار أوبرا.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين،فى تصريح لها عقب توقيع اتفاقات مع وزير الثقافة و الاعلام السعودى د.عوّاد العواد :" إنه تم توقيع اتفاق مع أوبرا باريس لمساعدة السعودية على تأسيس أوركسترا وطنى و دار أوبرا .

ويأتى هذا الاتفاق على هامش زيارة ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزالى فرنسا التى استهلها أمس الاحد لمدة ثلاثة أيام على رأس وفد وزارى بهدف عقد "شراكة جديدة مع فرنسا" و بحث القضايا الثنائية و الاقليمية.

 


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