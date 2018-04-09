فرنسا تعلن مساعدة السعودية فى انشاء أوركسترا ودار للأوبرا

فرنسا تعلن مساعدة السعودية فى انشاء أوركسترا ودار للأوبراالإثنين، 09 أبريل 2018 12:56 م
ماكرون وولى العهد السعودى
إضافة تعليق
وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا اتفاقا اليوم الاثنين، بموجبه تقوم فرنسا بمساعدة السعودية على تأسيس أوركسترا وطنى و دار أوبرا.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين،فى تصريح لها عقب توقيع اتفاقات مع وزير الثقافة و الاعلام السعودى د.عوّاد العواد :" إنه تم توقيع اتفاق مع أوبرا باريس لمساعدة السعودية على تأسيس أوركسترا وطنى و دار أوبرا .
ويأتى هذا الاتفاق على هامش زيارة ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزالى فرنسا التى استهلها أمس الاحد لمدة ثلاثة أيام على رأس وفد وزارى بهدف عقد "شراكة جديدة مع فرنسا" و بحث القضايا الثنائية و الاقليمية.
إضافة تعليق
راى بارلور أسطورة نادى أرسنال لـ"اليوم السابع": أداء الكرة المصرية تحسن بشكل ملحوظ.. مصر لديها فرصة قوية للوصول لكأس العالم كل 4 سنوات.. ويؤكد: أنظار الفرق الإنجليزية اتجهت للاعبين المصريين بعد تألق محمد صلاح
رئيس "المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل" فى حوار لـ"اليوم السابع": أراضى السكة الحديد يمكنها وقف خسائر المرفق وتغطية احتياجاته لو أُحسِن استغلالُها.. حققنا 500 مليون جنيه إيرادات من ورائها آخر عامين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة