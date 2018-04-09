ضبط 750 كيلو رنجة فاسدة ببورسعيد والمنوفية

بورسعيد – محمد فرج - المنوفية – محمد فتحى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من سلامة المنتجات والسلع والغذائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأسفرت الحملة عن ضبط 250 كيلو رنجة مجهولة المصدر داخل الثلاجات بدائرة حى العرب قبل طرحها بالأسواق.

وقال محمد النجدى رئيس قطاع الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بأن المضبوطات تخالف القرار الوزارى 113 لسنة 94، الذى يقضى بمصادرة أى منتج غذائى أو سلعة ليس لها مستند أو فواتير تدل على مصدرها.

وعلى الفور تم تحرير المحضر رقم 1238 لسنة 2018، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفى نفس السياق، تمكنت مباحث التموين بالمنوفية، من ضبط 500 كيلو رنجة فاسدة بمحل لحوم وأسماك مجمدة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين من تحريرالقضية رقم 8439 جنح مركز قويسنا لسنة 2018م ضد "هـ . ف" مسئول عن محل لبيع لحوم وأسماك مجمدة بدائرة المركز، وتم ضبط 500 كيلو رنجة، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.