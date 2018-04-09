صور.. محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف أمام المتحف الإقليمى تمهيدا لافتتاحه







سوهاج عمرو خلف

تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، أعمال الرصف أمام متحف سوهاج الإقليمى تمهيدا لافتتاحه أبريل الجارى.

وكلف المحافظ فى بيان له، مسئولى حى شرق برفع مستوى النظافة والانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك على جانبى الطريق بداية من كوبرى أخميم مرورا بالديوان العام والمجلس الشعبى المحلى والعمارات السكنية وإنارة المنطقة بالكامل ودهان الأشجار وتطوير المداخل والأسوار ودهان العمارات السكنية المقابلة للمتحف.

وأكد عبد المنعم أن منطقة المتحف سوف تظهر بالمظهر الحضارى أمام زائرى المتحف من المصريين والأجانب وأن الحلم سوف يتحقق قريبا من خلال افتتاحه بعد سنوات تعثر فيها، وهذا إهداء إلى أبناء محافظة سوهاج بهدف تطوير المحافظة وخلق فرص عمل من خلال وضع المتحف على برامج الأفواج السياحية التى تزور مصر.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف بما يتناسب مع الطابع المعمارى والأثرى للمتحف الذى يعد من أهم المزارات السياحية بسوهاج.



محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف



محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف