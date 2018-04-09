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صور.. محافظ القليوبية يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:21 م
صور.. محافظ القليوبية يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية محافظ القليوبية خلال الجولة


القليوبية احمد عبد الهادى بكير - نيفين طه
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تفقد محافظ القليوبية اليوم الإثنين، الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة، وذلك للاطمئنان على الحالة الأمنية للحدائق، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وتواجد جميع الخدمات اللازمة للمواطن لقضاء شم النسيم.
 
وتوجه المحافظ إلى مدينة القناطر الخيرية، وقام بجولة داخل حديقة عفلة وسط آلاف المواطنين، الذين جاءوا من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة بمدينة القناطر الخيرية، كما التقط المحافظ مع المواطنين الصور التذكارية، وقام بتوزيع الورود والحلوى على الأطفال ابتهاجا بأعياد الربيع.
 
كما تفقد المحافظ المراسى النهرية، وأعطى تعليماته بمراعاتها للسلامة الأمنية والتزام السائقين بعدم تحميل أعداد زائدة عن المصرح بها.
 
وأكد المحافظ أن مدينة القناطر الخيرية شهدت إقبالا منقطع النظير من جميع محافظات القليوبية للتمتع بجمال المدينة الخلاب والاستمتاع بضفاف نهر النيل العظيم، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين بهذا الشكل الكبير يعد رسالة سلام وأمان من أرض القليوبية، حيث يحتفل الناس بأعيادهم وهم أمنين فى جو أسرى بهيج وهذه دلالة واضحة على استقرار الأمن بالدولة المصرية. 
 
كما تفقد الحدائق والمتنزهات بنادى بنها الرياضى، حيث تجول بالنادى، والتقط الصور التذكارية مع الأسر الموجودة، وتمنى لهم قضاء يوم ممتع، كما قام أيضًا بتوزيع الورود والحلوى على الأطفال وسط بهجة وفرحة كبيرة من كل الأسر الموجودة بالنادى.
 
وفى سياق آخر، قام اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم، بتفقد موقع إنشاء كوبرى قلما الجارى إنشاءه من قبل شركة النيل للطرق والكبارى بتكلفة تصل إلى 150 مليون جنيه لحل أزمة التكدس المرورى بالمنطقة.
 
ومن جانبه، شدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتزليل كافة العقبات للانتهاء من إنشاء الكوبرى فى أقرب وقت ممكن دون إعاقة الحركة المرورية بالطريق الزراعى أو قطع المرافق.
 
وأضاف المحافظ، أن الكوبرى سيبلغ طوله 625 مترا، بعرض 25 مترا، ويتكون من 3 حارات لكل اتجاه، حيث سيتم رفع الطريق الزراعى أعلى الكوبرى وسيتم عمل 2 حارة جانبية فى كل اتجاه للدوران من أسفل الكوبرى للقادم من القاهرة أو الإسكندرية، ويريد الدخول إلى قلما، بالإضافة إلى عمل تهدية تحت الكوبرى لمرور المشاة.
 
محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (1)
محافظ القليوبية يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر

محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (2)
محافظ القليوبية

محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (3)
محافظ القليوبية يتفقد الحدائق والمتنزهات

محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (4)
محافظ القليوبية يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية
 
محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (5)
 
محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (6)
 
 
محافظ القليوبيه يتفقد الحدائق والمتنزهات بالقناطر الخيرية ومراكز ومدن المحافظة (7)

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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