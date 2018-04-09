صور.. مجلس مدينة مطوبس بكفر الشيح ينظم حفلًا بمناسبة شم النسيم

صور.. مجلس مدينة مطوبس بكفر الشيح ينظم حفلًا بمناسبة شم النسيمالإثنين، 09 أبريل 2018 07:45 م
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نظم مجلس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، برئاسة وحضور اللواء عصام رصاص رئيس مجلس مدينة مطوبس، احتفالية بعيد الربيع، بالتعاون مع الإدارة التعليمية وقصر الثقافة والشباب والرياضة ونادى المعلمين الرياضى، وقصر ثقافة مطوبس، بحضور نسرين النحاس نائب رئيس مجلس المدينة لشئون التعليم والثقافة، وإيمان النحراوى، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون الصحة.
وتضمنت الاحتفالية فقرات غنائية واسكتشات فنية لطلاب مدارس الإدارة التعليمة بمطوبس، كما تضمنت عروض رياضية للعبة الكارتيه، وعدد من الفقرات الفنية.
كما تواجد المئات من الأهالى على ضفاف نهر النيل وبحدائق وقناطر أدفينا، وبرحلات نيلية بنهر النيل فرع رشيد، ومارس الأطفال العديد من الألعاب وركوب الخيول.
الاطفال يؤدون ألعاب الكراتيه
الاطفال يحيون احتفالات شم النسيم
تواجد الأهالي بالإحتفالات
رئيس مدينة مطوبس يتابع الإحتفالات
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