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صور.. طالب بالقليوبية يفوز بالمركز الأول بمعرض زويل للعلوم والهندسة

الإثنين، 09 أبريل 2018 04:00 ص
صور.. طالب بالقليوبية يفوز بالمركز الأول بمعرض زويل للعلوم والهندسة الطالب عمر أحمد الشعراوى بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة العالمية ببنها بمحافظة القليوبية


القليوبية نيفين طه
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حصل الطالب عمر أحمد الشعراوى بالصف الرابع الابتدائى بالمدرسة العالمية ببنها بمحافظة القليوبية على المركز الأول بمعرض زويل للعلوم والهندسة لمحافظات الدلتا.

وكان قد شارك "عمر" فى المعرض بمشروع هندسى (flocker machine) وتدور فكرة المشروع حول تحويل الطاقة الكهربائية من جهد منخفض لجهد عال 220 لـ5 ومن 5 لـ15kv وله استخدامات عديدة واستطاع الطالب "عمر" تطبيق الفكرة فى تحويل مسحوق القطيفة لقماش ومسحوق البلاستيك إلى نجيل صناعى.

وقال "عمر" عقب بفوزه بالمركز الأول، إنه يهدى ذلك التفوق لمن دعموه معنويا وهم والداه، وأيضا من مركز التطوير التكنولوجى بمديرية تعليم القليوبية (أيمن يحيى) والاستشارات الفنية من كلية هندسة بنها (طالب الهندسة محسن حمدى).


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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