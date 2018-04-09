صور.. توافد الأسر على حديقة العائلات بفوه لقضاء شم النسيم







كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبلت حديقة العائلات بمركز ومدينة فوه بكفر الشيخ عددا كبيرا من الأسر لقضاء أعياد الربيع بالحديقة، وفى رحلات نيلية، وتوافد الأطفال على الألعاب بالحديقة، وممارسة لعبة كرة القدم والتحليق بالطائرات الورقية، وركوب المراجيح والألعاب الموجودة بالحديقة فى ظل وجود عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينه فوه، ونواب رئيس المدينة ومديرى الإدارات.

وقال عبد المحسن الأودن رئيس مركز ومدينة فوه إن الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية والشرطة والحماية المدنية والإنقاذ النهرى والمسطحات والإسعاف والمطافى تعمل من خلال غرفة عمليات ومتابعة دورية على مدار الساعه لتلقى أى شكوى ومعالجه أى موقف على الفور، ليستمتع الأهالى بيوم سعيد ومبهج للعائلات والأطفال.

وأضاف الأدون، لـ"اليوم السابع"، أنه وفر كل احتياجات الأهالى من سلع غذائية، ومخبوزات متعددة، ومتابعة أمنية من مركز شرطة فوه، وشرطة حماية الشواطئ، لمنع حدوث أى حالات غرق، وتواجد سيارات الإسعاف تحسباً لوقوع حوادث، بالإضافة لأعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.