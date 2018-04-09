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الإثنين، 09 أبريل 2018 12:29 م
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صور.. الحدائق والرحلات النيلية بأسوان تستقبل المواطنين فى شم النسيم

الإثنين، 09 أبريل 2018 11:49 ص
صور.. الحدائق والرحلات النيلية بأسوان تستقبل المواطنين فى شم النسيم الإقبال على حديقة فريال


أسوان - عبد الله صلاح
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شهدت الحدائق العامة والمتنزهات بمحافظة أسوان وعددها 140، توافد عدد كبير من المواطنين، صباح اليوم الإثنين، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

 

وحرصت الأسر فى أسوان على الذهاب مبكرا منذ ساعات الصباح الأولى للحدائق والجناين، للاحتفال قبل ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع وقت الظهيرة، وسط احتفالات وأغانى ورقص من جانب المحتفلين.

 

ويحرص أيضا عدد كبير من المواطنين بمحافظة أسوان على الرحلات النيلية للاستمتاع بجمال مناظر الطبيعة على ضفاف النيل بأسوان، والتوجه للحدائق التى تقع وسط النيل والجزر النيلية المختلفة.

 

وعلى هامش الاحتفال، شهدت الشوارع والميادين وأماكن تجمع المواطنين انتشار مكثف لسيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية لتأمين الاحتفالات والتعامل مع الحوادث الطارئة.

الإقبال على حديقة فريال
الإقبال على حديقة فريال

 

تواجد الإسعاف والحماية المدنية
تواجد الإسعاف والحماية المدنية

 

توافد المواطنين على الحدائق بأسوان
توافد المواطنين على الحدائق بأسوان

 

المحتفلون على كورنيش النيل بأسوان
المحتفلون على كورنيش النيل بأسوان

 

إقبال على الرحلات النيلية
إقبال على الرحلات النيلية

 

إقبال على الحديقة النباتية
إقبال على الحديقة النباتية

 

الرحلات النيلية بأسوان
الرحلات النيلية بأسوان

 

جانب من احتفالات شم النسيم بأسوان
جانب من احتفالات شم النسيم بأسوان

 

جانب من احتفالات كورنيش أسوان
جانب من احتفالات كورنيش أسوان

 


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