صور.. التلفزيون السورى يعلن مغادرة دفعة من "مسلحى جيش الإسلام" مدينة دوما







(أ ش أ)

أعن التلفزيون الرسمى السوري، أن الدفعة الأولى من مسلحى (جيش الإسلام) وأسرهم غادرت، مساء الأحد، مدينة دوما إلى منطقة فى شمال سوريا خاضعة للمعارضة فى إطار اتفاق توصلت إليه موسكو مع فصيل (جيش الإسلام).

وأكد التلفزيون، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن أيضا الدفعة الأولى من الرهائن المحررين غادرت من دوما، ووصلت إلى معبر تسيطر عليه قوات النظام السوري.

وكانت روسيا قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، أنه تم الاتفاق مع (جيش الإسلام) لخروج مسلحيه من دوما على غرار ما حدث فى بلدات أخرى فى الغوطة الشرقية، ويقضى الاتفاق بانسحاب قرابة 8 آلاف من مسلحى الفصيل ونحو 40 ألف من عائلاتهم.

فيما قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "أول حافلة تقل عدداً من المختطفين المحررين من دوما وصلت إلى صالة الفيحاء بدمشق"، ونشرت مجموعة من الصور للخارجين من المدينة.

وأعلن مصدر رسمى فى وقت سابق، أنه "تم التوصل لاتفاق يقضى بخروج كامل المختطفين من دوما مقابل خروج كامل مسلحى "جيش الإسلام" إلى جرابلس خلال 48 ساعة".



الخارجين من دوما



سيارات نقل الخارجين من دوما



صالة الفيحاء بدمشق