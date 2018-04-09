صور.. اكتشف أين يقضى أهالى محافظة سوهاج عيد شم النسيم







سوهاج محمود مقبول

شم النسيم أو عيد الربيع له شكل ومذاق خاص بمحافظة سوهاج، حيث تتنوع أماكن الاحتفال به على مدار اليوم، فمن الأهالى من يقصد النيل ومنهم من يقصد الجزر والبعض الآخر يقصد الكورنيش وبعضهم يقصد الأندية المختلفة.

ومن أهم الأماكن التى يقضى فيها المواطن السوهاجى شم النسيم جزيرة الزهور بسوهاج: وهى عبارة عن جزيرة تقع وسط نهر النيل شمال كوبرى سوهاج القديم ويقابلها متحف سوهاج والمجمع السياحى على الضفة الشرقية للنيل، وتحتوى على 23 شاليه وحمام سباحة وملاعب أطفال ومطعم وصالة للأفراح وهى تعتبر من الأماكن الجميلة المحببة فى الإقامة.

وجزيرة قرامان وتقع وسط نهر النيل ومساحتها خمسين فدانا وسعت المحافظة لاستغلالها واستثمارها سياحيا ويوجد بالجزيرة حديقة عامة مساحة 25 فدانا وهى منتزه لأبناء سوهاج فى الأعياد والعطلات، وتشمل مساحات خضراء وأحواض زهور ومشتل وكافيتريا وفى الجزيرة مزرعة للتوت لتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى على مساحة عشرة أفدنة.

والمخيم السياحى يقع على مساحة 30 ألف متر مربع بحى الكوثر وهو عبارة عن مبنى من دورين والمخيم يشمل لوبى وصالة للافراح وحدائق وملاعب للاطفال وحديقة حيوان وبوفية ومطعم ودورتين مياه حريمى ورجالى ومخصص به ركن للعائلات وركن للشباب وبه اصطبل للخيل ومساحات للتخييم

المراسى السياحية يوجد ثلاثة مراسى بسوهاج أحدها بالضفة الشرقية للنيل وهو مرسى ناصر السياحى تم إنشاؤه بمعرفة المحافظة وتطويره بمعرفة وزاره السياحة بتكلفه قدرها 2 مليون جنية ويستقبل المرسى رحلات السياحة النيلية الطويلة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس منذ افتتاحه فى شهر سبتمبر 2012 حيث تم استقبال العديد من البواخر السياحية بها سائحين من جنسيات مختلفة، المرسى الثانى يقع على الضفة الغربية للنيل هو مرسى البيئة وهو خاص بالصرف الصحى للعائمات والمرسى الثالث يقع بمدينة البلينا وجار حاليا تطويره بمعرفة وزارة السياحة والقوات المسلحة مما يسهم فى تنشيط حركة السياحة بالمحافظة.

ولا تقتصر عملية الخروج فقط على تلك الأماكن فهناك استاد سوهاج الرياضى والذى يحوى بين جنباته حديقة كبيرة ومدينة الألعاب ترفيهية هى مدينة السندباد والتى تحوى العديد من الالعاب من العجلة الدوارة والقطار والسيارات الكهربائية وغيرها وغيرها من الألعاب المختلفة.

وخارج الاستاد يوجد عدد كبير من الخيول والحمير التى يتسابق الشباب بركوبها أما الأسر فتفضل ركوب الحنطور والتجول به على الكورنيش أو فى شوارع سوهاج المختلفة.

وتقصد الأسر السوهاجية أيضا النوادى الاجتماعية مثل نادى الشرطة ونادى التجديف ونادى المهندسين ونادى الأطباء ونادى الطفل والتى تقدم خدمات مميزه جدا على مستوى اليوم وأهم ما يوجد بها الألعاب الترفيهية والمراجيح.



























