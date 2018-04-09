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صور.. اضبط مخالفة.. انهيار أجزاء من طريق مصرف عزيز بوسط مدينة أبو المطامير

الإثنين، 09 أبريل 2018 01:14 م
صور.. اضبط مخالفة.. انهيار أجزاء من طريق مصرف عزيز بوسط مدينة أبو المطامير جانب من انهيار الطريق


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تعددت أوجه الإهمال فى مشروعات الرصف الإنتاجى والطرق بالبحيرة، وفى مخالفة جديدة لمشروعات الرصف والطرق تشهدها مدينة أبو المطامير، حيث انهارت أجزاء من الطريق الدائرى ناحية كوبرى نوار مصرف عزيز خانكى، بوسط المدينة قبل مغادرة معدات رصف المقاولين.

وقبل مغادرة معدات الرصف، شهد الطريق انهيار أجزاء منه بعد 48 ساعة من أعمال الرصف، وليست هذه الواقعة الأولى، نفس الشىء حدث بطريق الباشا بقرية الأبعادية بدمنهور، وطريق أريمون بالمحمودية، كان قد شهد انهياراً جزئيا أيضا بعد رصفه بشهرين، والعديد من الطرق بمحافظة البحيرة، تشهد انهيارات بعد رصفها بأيام الأمر الذى يتطلب محاسبة المسؤول عن هذه الكوارث .

ورصدت "اليوم السابع" صوراً توضح انهيار أجزاء من الطريق الدائرى، وميول وتشققات بالطريق ناحية كوبرى نوار، مصرف عزيز خانكى بوسط مدينة أبو المطامير، والصور توضح الإهمال الجسيم لما ألت اليه حالة الطرق بمحافظة البحيرة.

وقال مصطفى موسى من أهالى أبو المطامير، أن الرصف الانتاجى إبتدى يرصف من كوبرى خميس لكوبرى نوار، وده الشغل الجديد وده المال العام اللى بيتنهب، معلقا دى "طرق ماتت قبل أن تولد" ارحمونا بقا طفح بينا الكيل ده مال عام بالملايين.

 

انهيار اجزاء من الطريق
انهيار أجزاء من الطريق

 

جانب من الرصف
جانب من الرصف

 

جانب من انهيار الطريق
جانب من انهيار الطريق

 

جانب من ميل الطريق
جانب من ميل الطريق

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