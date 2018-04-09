صور.. أسرة عهد التميمى تنظم مؤتمراً صحفيا لعرض انتهاكات الاحتلال أثناء التحقيق







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)

نظمت أسرة الناشطة الفلسطينية عهد التميمى المعتقلة بسجون الاحتلال بتهمة صفعها جنديًا إسرائيليًا مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، فى الضفة الغربية بمدينة رام الله.

وأكد والد عهد التميمى خلال المؤتمر أنه أثناء استجواب ابنته من قبل المحققين الإسرائيليين تعرضت لمضايقات لفظية، حيث عرض شريط فيديو لاستجوابها.

وأكدت الأسرة الفتاة أن محاميهم تلقوا شريط الفيديو الذى دام ساعتين من التحقيق بموجب القانون الإسرائيلى.



باسم التميمى والد عهد التميمى



جانب من المؤتمر الصحفى



المؤتمر الصحفى لأسرة عهد التميمى