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شباب "تحيا مصر" يقدمون التهنئة للأقباط فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور)

الإثنين، 09 أبريل 2018 09:07 م
شباب "تحيا مصر" يقدمون التهنئة للأقباط فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (صور) شباب "تحيا مصر" يقدمون التهنئة للأقباط


كتب مؤمن مختار
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قدم شباب "تحيا مصر" التهنئة للأخوة الأقباط، فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فى لفتة وطنية لتكون هذه رسالة للعالم أجمع بأن المسلمين والأقباط يد واحدة ونسيج واحد وأن وحدة الشعب المصري هى سر قوته.

 

وتمثل الوفد فى الأمين العام المهندس طاهر أبو زيد، ورئيس المكتب الإعلامى نادين بدر، ورئيس المكتب الطلابى مينا عماد، ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس عبدالحليم محمد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء المكاتب واللجان المركزية.

 

وقدم الوفد التهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثانى" بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفى مشهد أبوى من قداسة البابا قام بنفسه بالتقاط صور "سيلفى" تذكارية مع شباب تحيا مصر ورحب بهم بحفاوة، مرددين: "تحيا مصر بشبابها".
 

جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة

 

جانب من الزيارة (2)
 

 

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (4)
 

 

 


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البابا تواضروس الثانى

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