حظر الأسلحة الكيميائية: لجنة لتقصى الحقائق عن أحدث هجوم فى دوما السورية







رويترز

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، عن ان لجنة لتقصى الحقائق تجمع معلومات عن أحدث هجوم فى دوما السورية.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية فى 7 أبريل فى دوما.