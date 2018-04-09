حظر الأسلحة الكيميائية: لجنة لتقصى الحقائق عن أحدث هجوم فى دوما السورية

حظر الأسلحة الكيميائية: لجنة لتقصى الحقائق عن أحدث هجوم فى دوما السوريةالإثنين، 09 أبريل 2018 12:05 م
سوريا - أرشيفية
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، عن ان لجنة لتقصى الحقائق تجمع معلومات عن أحدث هجوم فى دوما السورية.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية فى 7 أبريل فى دوما.
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