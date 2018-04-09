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الإثنين، 09 أبريل 2018 12:32 م
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حظر الأسلحة الكيميائية: لجنة لتقصى الحقائق عن أحدث هجوم فى دوما السورية

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:05 م
حظر الأسلحة الكيميائية: لجنة لتقصى الحقائق عن أحدث هجوم فى دوما السورية سوريا - أرشيفية


رويترز
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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الاثنين، عن ان لجنة لتقصى الحقائق تجمع معلومات عن أحدث هجوم فى دوما السورية.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية فى 7 أبريل فى دوما.


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