باريس تنفى شنّ ضربات على مطار التيفور العسكرى فى سوريا







(أ ف ب)

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسى لم يشنّ ضربات على مطار التيفور العسكرى الواقع بين مدينتى حمص وتدمر والذى استُهدف فى وقت مبكر الإثنين.

وقال متحدث باسم هئية أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة فرانس برس "ليس نحن" من شنّ الضربات التى جاءت بعد تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون حول "التنسيق" مع نظيره الأميركى دونالد ترامب بشأن الخطوات بعد هجوم كيميائى مفترض على مدينة دوما.