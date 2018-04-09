video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 09:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باريس تنفى شنّ ضربات على مطار التيفور العسكرى فى سوريا

الإثنين، 09 أبريل 2018 08:31 ص
باريس تنفى شنّ ضربات على مطار التيفور العسكرى فى سوريا ماكرون


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أعلنت هيئة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسى لم يشنّ ضربات على مطار التيفور العسكرى الواقع بين مدينتى حمص وتدمر والذى استُهدف فى وقت مبكر الإثنين.

وقال متحدث باسم هئية أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل باتريك ستيغر لوكالة فرانس برس "ليس نحن" من شنّ الضربات التى جاءت بعد تصريحات للرئيس ايمانويل ماكرون حول "التنسيق" مع نظيره الأميركى دونالد ترامب بشأن الخطوات بعد هجوم كيميائى مفترض على مدينة دوما.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 14 شخصا بينهم إيرانيون فى قصف استهدف مطار التيفور العسكرى بسوريا

التلفزيون السورى: إسقاط 8 صواريخ استهدفت مطار التيفور العسكرى

التلفزيون السورى: عدة صواريخ يرجح أنها أمريكية تستهدف مطار التيفور العسكرى

روسيا تشن 20 غارة على محيط مطار التيفور العسكرى بريف حمص الشرقى

المرصد السورى: قوات خاصة روسية تصل مطار التيفور العسكرى لصد هجوم داعش

اخبار عالميه

فرنسا

اخبار عربيه

سوريا

ماكرون

الجيش الفرنسى

مطار التيفور




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة