الخارجية الفلسطينية:بيان الجنائية الدولية يعد بداية التحقيق رسميا فى أحداث غزة

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اعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، بيان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال فى قطاع غزة، بمثابة بدء التحقيقات رسميا بما وقع فى قطاع غزة من جرائم حرب حسب القانون الدولى الإنسانى.

وقال المالكى - فى تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين -"إنه سيتم إيفاد مكتب المدعية بكافة الأدلة والبراهين كى تبدأ بالتحقيق الرسمى"، موضحا أنه سيتم توفير كل ما يلزم من أدلة لإثبات إن المشاركين المدنيين فى المسيرة لم يشكلوا أى تهديد لقوات الاحتلال ورغم ذلك تم اغتيالهم بشكل متعمد بينهم الصحفى ياسر مرتجى.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المقبلة، أكد الملكى، أن كافة التحضيرات للقمة العربية التى ستعقد فى المملكة العربية السعودية، الأحد المقبل، باتت جاهزة على صعيد مشروعات القرارات المتعلقة بفلسطين فى 28 صفحة، معربا عن أمله فى أن يتم اعتماد مبادرة الرئيس للسلام كمبادرة سلام عربية، وأشار إلى أنه تمت مخاطبة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق اسم نصرة القدس على القمة العربية المقبلة، مشيرا إلى أن الوفد الفلسطينى يصل اليوم إلى الرياض، لمتابعة الاجتماعات التحضيرية التى تسبق عقد اجتماع وزراء الخارجية بعد غد الأربعاء، تمهيدا لانعقاد أعمال القمة.