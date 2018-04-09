الحشد الشعبى العراقى: مقتل 5 من عناصر داعش جنوب غربى كركوك

الحشد الشعبى العراقى: مقتل 5 من عناصر داعش جنوب غربى كركوكالإثنين، 09 أبريل 2018 09:16 ص
قوات الحشد الشعبى ـ صورة أرشيفية
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صرح مصدر بالحشد الشعبى العراقى اليوم الاثنين، بأنه تم قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" يحملون جنسيات أجنبية بعملية نوعية فى ناحية الرشاد جنوب غربى كركوك.
وقال المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ "إن قوة من الحشد الشعبى وبعملية نوعية تمكنت اليوم من قتل خمسة من عناصر تنظيم داعش فى قرية الحميرة بناحية الرشاد 35 كم جنوب غربى كركوك".
يذكر أن قوات الحشد الشعبى العراقى كانت قد قتلت الأربعاء الماضى عدة عناصر من تنظيم "داعش"، بينهم قياديان بكمين فى الرشاد بالحويجة.
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