video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 أبريل 2018 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح جنوب غزة وقوات الاحتلال تقصف شمال القطاع

الإثنين، 09 أبريل 2018 07:38 ص
استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح جنوب غزة وقوات الاحتلال تقصف شمال القطاع قصف جوى - أرشيفية


(أ ش أ)
إضافة تعليق

استشهد فلسطينى من بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ذكرى "يوم الأرض" 30 مارس المنصرم شرق المدينة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن الشهيد هو مروان عواد قديح (44 عاما) وبذلك يرتفع عدد الشهداء، الذين قضوا بنيران الاحتلال وقناصته منذ جمعة يوم الأرض إلى ثلاثين شهيدا فى القطاع.

فى سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال، صباح اليوم بعدة صواريخ موقعين شمال قطاع غزة، دون إصابات فى صفوف المواطنين، لكن القصف أدى إلى وقوع أضرار بالغة، وتسبب بحالة من الخوف فى صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت صاروخين على موقع شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة به.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدعى المحكمة الجنائية الدولية يدعو لإنهاء العنف فى غزة

المدفعية الإسرائيلية تقصف قطاع غزة بزعم محاولة تسلل فلسطينيين إليها

غزة

وقوات الاحتلال

مسيرة الارض

اخبار فلسطين




لا تفوتك
فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

فيديو.. مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة: الإخوان أبرز مظاهر الفساد بفرنسا

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

الهارب أيمن نور يفصل سامى كمال الدين من قناة الشرق الإخوانية

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات

صورة دعائية جديدة تكشف بعض مواصفات هاتف Honor 10

صورة دعائية جديدة تكشف بعض مواصفات هاتف Honor 10

شاهد.. نجم منتخب إنجلترا للسلة يخطب زميلته بعد الفوز على الكاميرون

شاهد.. نجم منتخب إنجلترا للسلة يخطب زميلته بعد الفوز على الكاميرون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة