استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح جنوب غزة وقوات الاحتلال تقصف شمال القطاع

استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح جنوب غزة وقوات الاحتلال تقصف شمال القطاعالإثنين، 09 أبريل 2018 07:38 ص
قصف جوى - أرشيفية
إضافة تعليق
استشهد فلسطينى من بلدة خزاعة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ذكرى "يوم الأرض" 30 مارس المنصرم شرق المدينة.
وأفادت وزارة الصحة بغزة بأن الشهيد هو مروان عواد قديح (44 عاما) وبذلك يرتفع عدد الشهداء، الذين قضوا بنيران الاحتلال وقناصته منذ جمعة يوم الأرض إلى ثلاثين شهيدا فى القطاع.
فى سياق متصل، قصفت قوات الاحتلال، صباح اليوم بعدة صواريخ موقعين شمال قطاع غزة، دون إصابات فى صفوف المواطنين، لكن القصف أدى إلى وقوع أضرار بالغة، وتسبب بحالة من الخوف فى صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال أطلقت صاروخين على موقع شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة به.
إضافة تعليق
صور.. مصر وتونس والكويت وإيطاليا تحصد جوائز مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. طه خليفة وإيمان غنيم أفضل ممثل وممثلة ويوسف الحشاش أفضل مخرج.. وحمدى الميرغنى أفضل شخصية مسرحية..أفضل عرض مناصفة بين إيطاليا والكويت
مراكز تثير القلق فى رأس كوبر وتحتاج للتدعيم فى ودية الفرصة الأخيرة قبل المونديال.. الخواجة يبحث عن مساك وديفندر ومهاجم صريح فى الدورى.. أيمن أشرف يخفف صداع الجبهة اليسرى.. وبديل عبد الله السعيد أكبر الأزمات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة