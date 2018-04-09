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اتحاد منظمات الإغاثة السورى: 60 قتيلا على الأقل فى الهجوم الكيماوي بدوما

الإثنين، 09 أبريل 2018 12:48 م
اتحاد منظمات الإغاثة السورى: 60 قتيلا على الأقل فى الهجوم الكيماوي بدوما قصف سوريا -أرشيفية


سمير حسنى ورويترز
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قال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية السورى، وهو منظمة إنسانية مستقلة، إن هجمات يشتبه أنها كيماوية أسفرت عن مقتل 60 على الأقل وإصابة أكثر من ألف في الغوطة الشرقية فى مطلع الأسبوع.

وتوقع الاتحاد ارتفاع عدد القتلى. ويتشكل الاتحاد من تحالف منظمات إغاثة دولية تمول مستشفيات فى سوريا وله مقر في باريس.

وقال الاتحاد في بيان "العدد يواصل الارتفاع فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق تحت الأرض تسرب إليها الغاز وكانت مئات الأسر قد احتمت بها".

 

 

 

 


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