اتحاد منظمات الإغاثة السورى: 60 قتيلا على الأقل فى الهجوم الكيماوي بدوما







سمير حسنى ورويترز

قال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية السورى، وهو منظمة إنسانية مستقلة، إن هجمات يشتبه أنها كيماوية أسفرت عن مقتل 60 على الأقل وإصابة أكثر من ألف في الغوطة الشرقية فى مطلع الأسبوع.