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إصابة شخصين أثناء الاحتفال بعيد شم النسيم فى المنوفية

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:17 م
إصابة شخصين أثناء الاحتفال بعيد شم النسيم فى المنوفية إسعاف - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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أعلنت اليوم غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الإسعاف، نقل كل من أحمد محمد جمال 18 عاما كسر بالقدم اليمنى مع جرح قطعى، وذلك إثر سقوطه من شاطئ بحر سيف، محمد السيد 30 عاما أصيب بجرح قطعى بالرأس فى مشاجرة، وتم نقل الأول الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، والثانى الى مستشفى قويسنا المركزى، وذلك تحت إشراف شادى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء الاحتفال بأعياد الربيع.

جدير بالذكر أنه قد سبق وأعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المنوفية عن فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة بالمجان لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة والتنسيق بين كل من الصحة والتموين والطب البيطرى لاتخاذ كافة التدابير الوقائية خلال الاحتفالات بشم النسيم وأعياد الربيع وكذا تلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة.

 


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