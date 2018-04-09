أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم يغادرون دوما







بيروت (رويترز)

قال مصدر مطلع إن أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم من المتوقع أن يغادروا مدينة دوما السورية فى الأيام المقبلة فى إطار صفقة بشأن المدينة.