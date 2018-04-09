أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم يغادرون دوما

أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم يغادرون دوماالإثنين، 09 أبريل 2018 05:38 م
خروج مسلحين من سوريا
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قال مصدر مطلع إن أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم من المتوقع أن يغادروا مدينة دوما السورية فى الأيام المقبلة فى إطار صفقة بشأن المدينة.
وأضاف المصدر الذى يشارك فى المفاوضات لرويترز اليوم الاثنين أن مقاتلى المعارضة سيطلقون فى المقابل سراح 200 شخص يحتجزونهم رهائن هناك.
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