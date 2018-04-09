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الإثنين، 09 أبريل 2018 06:57 م
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أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم يغادرون دوما

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:38 م
أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم يغادرون دوما خروج مسلحين من سوريا


بيروت (رويترز)
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قال مصدر مطلع إن أكثر من 50 ألف شخص بينهم مسلحون وعائلاتهم من المتوقع أن يغادروا مدينة دوما السورية فى الأيام المقبلة فى إطار صفقة بشأن المدينة.

وأضاف المصدر الذى يشارك فى المفاوضات لرويترز اليوم الاثنين أن مقاتلى المعارضة سيطلقون فى المقابل سراح 200 شخص يحتجزونهم رهائن هناك.

 


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